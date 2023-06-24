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Rusya'da Wagner krizi sürüyor: Moskova'da askerler siper aldılar

Rusya'da Wagner krizi sürüyor: Moskova'da askerler siper aldılar

Ukrayna sınırında bulunan Rostov şehrini kuşatan Wagner grubu Moskova'ya doğru ilerliyor. Rus hükümetine bağlı askerler Moskova'nın merkezinde siper alarak Wagner'i bekliyor

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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in darbe çağrısının ardından karşışan Rusya'da sular durulmadı. Wagner grubu, Ukrayna'nın sınırında bulunan Rostov şehrini kuşattı.

"Moskova'ya doğru yola çıkacağız"

Prigojin burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız.

Moskova'ya ilerlemeye başladılar

Yevgeni Prigojin'in açıklamasının ardından Gerasimov ve Şoygu, Rostov'a adım atmayınca Wagner grubu, Moskova'ya ilerlemeye başladı.

Rus güçlerinin kamyonetler ve zırhlı araçlarla yolları kapatması da fayda etmedi. Wagner grubu, hızla Moskova'ya doğru harekete geçti.

Köprüleri ayırdılar

Saat 18.12'de kayda alınan görüntülerde Moskova'nın girişinde Wagner kuvvetlerini engellemek amacıyla köprülerin bir birinden ayrıldığı görüldü.

Moskova'ya 360 km

Wagner güçlerinin başkent Moskova’ya 360 kilometre mesafede bulunan Lipetsk bölgesine ulaştıkları bildirildi.

Gelişmeyi duyuran bölge valisi, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alındığını belirtti.

Siper aldılar

Bu çerçevede Rus hükümetine bağlı askerlerin Moskova'da şehir merkezinde siper alarak sokak çatışmasına hazırlandığı görüldü.

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