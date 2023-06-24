Wagner'in ele geçirdiği Rostov ve Voronej neden önemli?

Wagner grubunun Rostov ve Voronej kentini ele geçirdiği iddia ediliyor. İki kentte lojistik açıdan büyük öneme sahip...

Abone ol

Wagner Grubu, Rusya'nın güneyindeki Rostov kentinde bulunan tüm askeri tesisleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Bölgeden gelen haberlere göre grup daha kuzeydeki Voronej'de bulunan tesisleri de aldı.

Rostov, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana önemli bir rol oynuyor. Ukrayna sınırına yakın, bir milyon nüfuslu kentte Rusya'nın Güney bölgesi karargahı yer alıyor.

Rus birlikleri Ukrayna'ya gönderilmeden önce bir süre bu kentte tutuluyor. Bölgesel başkent aynı zamanda silah ve yakıt sevkiyatında da önemli bir lojistik nokta.

Yine Ukrayna yakınlarındraki Voronej de kabaca Rostov ile aynı büyüklükte. Şehir, Rostov ve başkent Moskova'nın ortasında ve önemli bir demiryolu kavşağı.

Validen evden çıkmayın uyarısı

Öte yandan Voronej Valisi Igor Artamonov Telegram'da "Şu anda tüm yetkililer ve kolluk kuvvetleri güçlendirilmiş bir rejim içinde çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Artamonov, "Lipetsk bölgesi vatandaşlarının güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için, bölgenin operasyonel karargahı, bölge sakinlerinden acil bir ihtiyaç olmadıkça evlerini terk etmemelerini ve kişisel veya toplu taşıma araçlarıyla herhangi bir seyahatten kaçınmalarını istiyor." dedi.

Açıklamada, "Durum kontrol altında ancak bölge sakinlerinin anlayış göstermesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.