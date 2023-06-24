2023 temmuz ayı evde bakım maaşları ne kadar oldu? Hesaplara zamlı kaç para yatacak?

Yeni asgari ücret 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından pek çok şeyin ödemesini de etkiledi. Öte yandan evde bakım maaşının güncel durumu da bekleniyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım ücreti...

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Temmuz asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlinin rapor ücretinin de aralarında olduğu birçok kalem 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Değişen ücretler arasında evde bakım maaşının olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşları ne kadar oldu?

Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

Evde bakım aylığı sorgulama

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.