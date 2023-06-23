Aşure günü 2023 ne zaman, hangi gün? Aşure gününde kıyamet mi kopacak?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı için artık geri sayım başladı. Aşure gününün de içinde olduğu Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Allah'ın ayı olan Muharrem ayında ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak gerekir. Peki aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 yılında aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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İslam alemi için önemli günlerden biri olarak kabul edilen aşure günü, Muharrem ayı içerisinde yer alıyor. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 2023 yılında muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Peki, aşure ayı (günü) ne zaman?

Aşure gününde kıyamet mi kopacak?

Kıyametin aşure günü kopacağını bildiren hadisler kıyamet hakkında bir tarih belirlemez mi? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Ancak kıyametin tarihinin kesin olarak bilinemeyeceği ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. "Aşure günü kopacak" ifadesiyle de, kesin bir tarih belirlenmiş olmaz.

2023 aşure günü ne zaman?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure günü hadisleri

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü, on Müslüman’a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah’ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim)

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Muharrem Ayı’nda oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre (sevaba) kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve’l-Terhib)

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Bir başka hadisi şerifte de Aşûra günü yapılması faydalı olan işler de şöylece izah edilmiştir: “Bir kimse Aşura günü boy abdesti alır ise, ölüm hariç, hiç hasta olmaz”

“Bir kimse Aşura günü gözlerine sürme çeker ise, sene boyunca göz ağrısı görmez”.