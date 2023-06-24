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Beşiktaş JK 2. Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası başladı

Beşiktaş JK 2. Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası başladı

14 ülkeden 600’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde gerçekleştirilen dans gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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İkincisi yapılan Beşiktaş JK Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın açılış töreni, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Amatör Şubeler ve Spor Okulları Yöneticisi Hakan Çelebi, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş ile davetlilerin katılımlarıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

14 ülkeden 600’e yakın sporcunun katıldığı organizasyon şampiyonanın açılış töreninde gerçekleştirilen dans gösterileri keyifli görüntülere sahne oldu.

Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, gösterilerin ardından bir konuşma yaptı. Beşiktaş’ın Türkiye’de her zaman ilkleri gerçekleştirdiğine değinen Ateş, “İkincisini düzenlediğimiz Uluslararası Ritmik Jimnastik Şampiyonası’na on dört ülkeden sporcuların katılması bizleri mutlu etmiştir. Jimnastik Şubemizin sponsoru Yavuz Türker bey ile eşine teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Türkiye’nin en eski ve en büyük kulübüdür. Beşiktaş, Türkiye’de hep ilkleri gerçekleştirmiştir. Beşiktaş, 120 yıllık tarihe ve sayfalara sığmayacak kadar başarı öyküsüne sahip koca bir çınardır. Sporun birleştirici ve barıştan yana gücü, savaşanları bir kez daha yenmiştir. Büyükler cephede savaşırken, savaşan ülkelerin çocuklarının burada birlikte olması Beşiktaşlı olarak bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Bu organizasyonda yer alan sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Seyit Ateş, konuşmasının ardından Jimnastik Şubesi sponsoru Yavuz Türker’e organizasyonun gerçekleşmesindeki emekleri için teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

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