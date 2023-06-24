İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İyi Parti'ye katıldı.

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Bugün gerçekleşen İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden seçilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listede Vural'ın da ismi yer aldı.

Vural, ayrıca Genel İdare Kurulu üyeliği için asil listede yer aldı. İYİ Parti'de GİK ve MDK seçimlerinin blok liste ile yapılması sebebiyle Vural'ın İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği seçimlerin tamamlanmasının ardından resmileşecek.

Oktay Vural'ın katılmadan önceki son tweeti

Oktay Vural İYİ Parti'ye katılmadan önce dün paylaştığı tweet dikkat çekmişti. Vural, "Hayırlı Cumalar... "Şöyle dua et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsra, 80) #HayırlıCumalar" ifadelerine yer verdi.

Oktay Vural kimdir?

İYİ Parti'ye katılan Oktay Vural, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Akşener'in partisine geçen Vural'ın hayatı, bilinmeyenleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Vural'n geçmişi:

Oktay Vural 9 Şubat 1956 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır''da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi''nden mezun oldu.

1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü''nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekilliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir.





