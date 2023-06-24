Muşlu öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

Muş'ta 4 Haziran 2023'te yapılan LGS sınavında Türkiye birincileri arasına adını yazdıran Zehra Şimşek, “Hedefim ileride yapay zekâ ile ilgili mühendis olmak” dedi.

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4 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan Muş Yeşilce Ortaokulu öğrencisi Zehra Şimşek, 500 tam puan aldı. Türkan ve Halis Şimşek çiftinin 14 yaşındaki kızı Zehra Şimşek, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasına girdi.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ailesiyle makamında kabul ettiği Şimşek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Öğrenciye altın hediye eden Kıvanç, gazetecilere, Muş genelinde 4 Haziran'da yapılan LGS sınavına 8 bin 136 öğrencinin ter döktüğünü aktararak, "Sınav sonuçlarına göre, ilimizde de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Yeşilce Ortaokulu öğrencimiz Zehra Şimşek'i tebrik ediyorum. Başarılarının sürekli devamını diliyorum. Öğrencimiz birinci olması nedeniyle bizleri sevindirdi. Diğer öğrencilerimizde büyük başarı ettiler. Ben inanıyorum ilimiz genelinde elde ettiğimiz başarı önemsenecek bir başarı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu başarılarımız kalıcı olur, süreklilik arz eder. Zirveye çıkmak kolay, önemli olan zirvede kalabilmektir. İnşallah hep zirvede olacağız. Bu hep bu mutlulukları yaşayacağız. Bu öğrencimiz hiç bir gelişim kursuna gitmeden, bakanlığın açtığı destekleme ve yetiştirme kursuna devam ederek bu başarıyı elde etmiştir. Bu anlamda önemli ve kıymetli bir başarıdır” dedi.

Yapılan sınavda 90 soruyu doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını ifade eden Öğrenci Zehra Şimşek, milli eğitim kaynaklarından yararlandığını belirterek, "Bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından faydalandım. Ayrıca okulda DYK kursları vardı onlara katıldım. Öğretmenlerimiz ayrıca kurslar açtılar, ondan yararlandım. Hedefim ileride yapay zekâ ilgili mühendis olmak istiyorum. İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi veya Ankara Fen Lisesi'ni tercih etmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Halis Şimşek de Yeşilce Ortaokulu Müdürü olduğunu ve aynı zamanda dereceye giren Zehra'nın babası olduğunu belirterek, "Okulum arka mahallelerde olan bir okuldu. Biz kendimize ve öğretmenlerimize güvendik. Kızımı hiç bir kursa talep etmesine rağmen göndermedik. Devletimiz çocukların faydalanacağı kadar kurs açmasına imkân verdi. Öğrenciler devletin bize verdiği kaynaklardan faydalandı. Bir devlet okulunda dereceye girebileceğini gösterdik. Bu konuda mutluyuz. 5 çocuk babasıyım. Diğer çocuklarım da okudu. Kızımın arkasındayım. Gücüm yeteceği kadar kızım arkasında olacağım” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Şimşek'in öğretmenleri de hazır bulundu.