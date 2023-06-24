BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL

Bayram trafiğinin yoğun olduğu noktalar Cayrokopter’a emanet

Bayram trafiğinin yoğun olduğu noktalar Cayrokopter’a emanet

Trafik Jandarma ekipleri bayram tatili için yollara çıkan yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için sık kullanılan bağlantı yollarında Cayrokopter (Döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı) ile havadan trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Abone ol

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden araçların yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için trafik yoğunluğunun fazla olduğu Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale istikametlerinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Jandarması tarafından “Cayrokopter” ile havadan trafik denetimleri gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Uygur aktivist Rabia Kadir açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Uygur aktivist Rabia Kadir açıklaması
Çeşme'ye bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
Çeşme'ye bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AB fonları için onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AB fonları için onay verdi
Dünya Odalar Kongresi'nden Gaziantep, Ankara ve THY'ye ödül
Dünya Odalar Kongresi'nden Gaziantep, Ankara ve THY'ye ödül
Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, artık her yıl Ankara'da yapılacak
Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, artık her yıl Ankara'da yapılacak
Çapa Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları yüzdelik dilim güncel tablosu
Çapa Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları yüzdelik dilim güncel tablosu
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı
Enerji Bakanı Bayraktar'dan petrol bulunan Gabar'da açıklamalar
Enerji Bakanı Bayraktar'dan petrol bulunan Gabar'da açıklamalar
Sinop'ta gelin dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, görümcesini yaraladı
Sinop'ta gelin dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, görümcesini yaraladı
Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2022 yüzdelik dilim taban-tavan puan sıralaması
İzmir'de orman yangını çıktı!
İzmir'de orman yangını çıktı!