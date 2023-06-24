Meral Akşener'in konuşma metninin dışına çıktı olmayan bölümleri İsmail Saymaz paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yankı uyandıran kurultay konuşması le ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in hazır bir metinle kürsüye çıktığını, ancak sarf ettiği sözlerin hiçbirinin konuşma metninde yer almadığını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in 3'üncü Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmadaki sert açıklamaların yankıları sürüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, Akşener'in konuşmasına değindi.

Akşener'in bugünkü konuşma metninde, konuşmasında yer alan ifadelerin olmadığı bilgisini paylaşan Saymaz, şunları kaydetti:

"Kamuoyu bundan haberdar olmayabilir. Bugün Akşener’in yapacağı konuşma metninde bu sözler yoktu. Sabah hazırlanan konuşma metninde şu an tartıştığımız cümlelerin hiçbiri yoktu. Bunların tümü Meral Hanım’ın konuşurken metinden çıkarak söylediği sözler.

CHP'den 15 vekil pişmanlığı ve HDP kazandırdı söylemi metinde yoktu

‘CHP’den 15 vekil almak benim hayatımdaki en büyük pişmanlığımdır. Bu bir Ömer Seyfettin ‘Diyeti’dir. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kuyruk siyasetini beraberinde getirdi. 15 vekilin bedelini hâlen ödeyemedik.' Bölümleri konuşma metninde yok. ‘Yerel seçimlerde ben teklif götürdük, Koray Bey önerdi. Ama buna rağmen HDP kazandırdı.’ bölümü metinde yok.

Kimi elitlere, muhalif medyaya, muhalif medyada kendisini eleştirenlere seslendiği bölümler metinde yok. ‘Cumhurbaşkanı adayını ben kazandırmışım, ben kaybettirmişim’ bölümleri metinde yok. Parti içine seslendiği, torbayla sahneye çıktığı kısım, ‘Saygısızlığa izin vermeyeceğim’ kısımlarının hiçbiri konuşma metninde yok. Ama konuşma metninde şu var; siyasetin iki kutup arasında sıkıştığını ifade eden ve yeni bir yol arayan vurgu var. ‘Ayak bağlarından kurtulmak’ dediği bölümler var.

"Kürsüye hazır bir metinle çıktı"

Dolayısıyla bugün Meral Akşener kürsüye hazır bir metinle çıktı ve şu an bütün siyasi yorumcuların dikkat kesildiği kısımlar yoktu. Bunları Meral Akşener irticalen anlattı, fakat bekleniyordu. Ben geçen hafta katıldığım yayınlarda Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrılışını ilan ettiği bir konuşmaya hazırlandığını söyledim. Sert bir konuşma yapacağını, geçmişe yönelik bir eleştiri yapacağını söyledim.

İYİ Parti içten içe kaynayan su gibi tartışıyordu

Bu sabah yayına gelirken konuşma metnini bir şekilde temin ettim. Fakat dedim ki bu beklediğimin altında bir şiddetti. Fakat Meral Hanım konuşmaya çıktığında asıl bu metin içerisinde vermek istediğini metinden ayrı vermiş ve bugün bunu tartışıyoruz. Ama öğrendiğim kadarıyla Genel İdari Kurulu’nda zaten bugün yaptığı konuşmanın çerçevesini ifade etmiş. İYİ Parti özellikle geçen Mart’tan bu güne içten içe kaynayan su gibi tartışıyordu.

İYİ Partililer büyük haksızlığa uğradığını düşündüler

Mart başında Meral Hanım’ın Kılıçdaroğlu’nun itirazına itiraz edip, bir gün sonra Yavaş ve İmamoğlu’nu ilan ettiği o süreçte, çok ciddi tartışmalar oldu. Muhalif mecralardaki bazı yüzler İYİ Parti’yi eleştirdi ve bunun sonuçları oldu. O süreçte İYİ Partililer büyük haksızlığa uğradığını düşündüler. Oyları yüzde 15 görülen İYİ Parti’nin oyu yüzde 7-8’lere kadar geriledi ve oylardan Memleket Partisi’ne geçişler görüldü. O kırıklık Yavaş ve İmamoğlu’nun takviye edilmesi üzerine duruldu. İYİ Parti’nin oyları yüzde 10’a çıktı, ama bu tartışma hiç durmadı. Akşener, seçim akşamından bu güne susuyordu. Hiç konuşmadı. Öfkeliydi farkındaydık ama bu Şubat-Mart ayından itibaren vardı.

"İYİ Parti artık Millet İttifakı’nın bir bileşeni değil"

Bugün itibariyle Meral Akşener ve İYİ Parti artık Millet İttifakı’nın bir bileşeni değil, CHP’ye kendince diyetini ödemiş bir müstakil bağımsız parti olarak devam etme kararı aldı. Bu saatten itibaren İYİ Parti’yi biz CHP’nin ortağı, Millet İttifakı’nın ortağı değil, ayrı bir parti olarak göreceğiz.

Yerel seçimde İYİ Parti’nin alacağı tutum… İYİ Parti’nin bugünkü itirazları değişmezse bence yerel seçimde de ittifak kurmaya soğuk bakacaklar. Akşener’in ‘Biz çalıştık HDP kazandırdı dediler’ söylemi İYİ Parti açısından bir kırılmanın işaretidir. CHP’deki değişim süreci, Millet İttifakı bu yapısını sürdürürse ben yerel seçimlerde de İYİ Parti’nin ayrı adaylar çıkaracağı kanaatindeyim."