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LGS'de bir 1. de Bursa İnegöl'den çıktı!

LGS'de bir 1. de Bursa İnegöl'den çıktı!

BURSA'da İnegöl İstaş Kentaş Ortaokulu öğrencisi Elif Akkoyun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bütün soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu.

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Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı ve 4 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları bugün ilan edildi. LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayan Elif Akkoyun, İnegöl'ün gururu oldu.

İnegöl'ün 2 tane 2.si de İstaş Kentaş Ortaokulu'ndan çıktı. Toplamda sadece fen bilgisinden bir yanlış yapan Zeynep Balantekin ile Türkçe'den bir yanlış yapan Esma Mert, İnegöl 2.si oldular.

Okul Müdürü Murat Semih Evren "Bizlere haklı gururu yaşatan kızlarımızı tebrik ediyorum. Okul dışında ek kurs, dershane desteği almadan bu öğrencilerimizin aldığı başarı bizi oldukça mutlu etmiştir. Bu başarıda emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ailelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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