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Putin, ülkedeki durumla alakalı Erdoğan’a bilgi verdi Erdoğan tam desteğini iletti

Putin, ülkedeki durumla alakalı Erdoğan’a bilgi verdi Erdoğan tam desteğini iletti

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkede patlak veren Wagner kriziyle ilgili bilgi verdiği belirtilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.

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Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı isyanla patlak veren kriz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komşu ülkelerin liderleriyle ülkedeki duruma telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Putin bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Rusya’daki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

"Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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