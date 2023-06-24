İsyan eden Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında! Zırhlı araçlar nöbet tutuyor dikkat çeken görüntüler
Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner Grubunun girdiği Rostov ve Voronej'de askeri hareketlilik devam ediyor. Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında kritik öneme sahip Rostov bölgesindeki birçok noktaya zırhlı araçlarını konuşlandırdı.
Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rus ordusuna karşı başlattığı isyan devam ediyor. Wagner savaşçılarının Ukrayna savaşında operasyon yürüten Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığına ait karargahın bulunduğu Rostov bölgesindeki hareketliliği sürüyor. Bölgede yer alan Rostov-on-Don kentinde Rus ordusuna karşı çatışma hazırlığı içerisinde olduğu görülen Wagner savaşçıları, cadde ve sokaklara zırhlı araçlar konuşlandırdı.
Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor. Güney Askeri Bölge Komutanlığı karargah binasını kuşatan Wagner savaşçılarının diğer bazı kamu binalarında da kontrol sağladığı belirtildi. Rus ordusuna ait onlarca aracın ise Rostov’a doğru ilerlediği aktarılıyor.
Halktan Wagner'a tepki
Rostov sokaklarına çıkan sivillerden bazıları ise Wagner savaşçılarına tepki gösterdi. Bisikletiyle Wagner savaşçılarının yanına gelen bir sivil, “Senin de bir vicdanın var. Anavatanın savunucusu musunuz, değil misiniz? Savunucuysanız neden burada ortalığı karıştırıyorsunuz” dedi.
Rostov'daki bazı siviller ise Rus ordusu ile Wagner arasındaki yaşanabilecek çatışmalardan kaçınmak için evlerini terk etmeye başladı. M-4 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı trafikte kalan sivillere su ulaştırdı.