İsyan eden Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında! Zırhlı araçlar nöbet tutuyor dikkat çeken görüntüler

Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor. Güney Askeri Bölge Komutanlığı karargah binasını kuşatan Wagner savaşçılarının diğer bazı kamu binalarında da kontrol sağladığı belirtildi. Rus ordusuna ait onlarca aracın ise Rostov’a doğru ilerlediği aktarılıyor.