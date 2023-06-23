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Kendi Düşen Ağlamaz dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama?

TRT 1 ekranlarının yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölümü ile ekrana geldi. Konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan dizi aslında kitap uyarlaması. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin özeti nasıl? Kendi Düşen Ağlamaz kitap özeti, kısaca nasıl bitiyor?

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TRT 1 ekranlarının yaz dönemi dizisi Kendi Düşen Ağlamaz  ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyicen tam not alan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi aslında bir kitaptan uyarlama. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlama. Peki Kendi Düşen Ağlamaz kitap özeti nasıl, kitabın sonunda ne oluyor?

Kendi Düşen Ağlamaz kitap özeti

Şımarık ve güzel prenses Alize ile görgü kurallarından habersiz, kaba saba ama bir o kadar yakışıklı tamirci Serkan’ın aşkına şahit olmaya hazır mısınız?
 
“Alize yarı açık penceresinden arabasını tamir eden adama bakıyordu. Bu adam tamirciden çok motosiklet kullanan yakışıklı züppelere benziyordu. Kirli atletinin içinde bile kendisini gösteren kasları dikkat çekiciydi. Dağınık siyah saçları, hafif sakallı kemikli yüzü ve bu yüze çok yakışan kemerli burnuyla değme mankene taş çıkartacak kadar yakışıklıydı. En güzel yeri ise kesinlikle mavi gözleriydi.”
 
Alize’nin boğaz kıyısındaki yalısından İstanbul’un arka sokaklarında yer alan döküntü bir gecekonduya taşınmasının nedeni aşk mı yoksa intikam mı? Ünlü işadamı Nurettin Hıfzızade kızının şirket arabalarını tamir eden adamla evlendiğini öğrenince delirecek mi yoksa görmezden mi gelecek? Mahallenin dilberi Asuman bir zamanlar yüz vermediği Serkan’ın peşine tekrar düşecek mi yoksa uzaktan izlemekle mi yetinecek? Susmayı bilmeyen kaynana Şaziye yalıdan gelen gelinini kabullenecek mi yoksa canından mı bezdirecek?

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