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Pakistan'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı!

Pakistan'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı!

Pakistan'da birçok şehirde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı ortalama 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren Weather'ın verilerine göre, başkent İslamabad'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken hissedilen sıcaklık ise 48 derece olarak kaydedildi.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Muzaffergarh şehrinde hissedilen sıcaklık da 51 derece olarak ölçüldü. Muzaffergarh'ın birçok noktasında sıcak hava sebebiyle bayılanlar oldu.

Hava sıcaklığının 43 derece ölçüldüğü Peşaver'de de 9 öğrenci baygınlık geçirdi.

Halk, sıcak havadan korunmak için klima, vantilatör ve çeşitli araçlar kullanırken bazı vatandaşlar da çeşmelerin altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sulama kanalında serinlediler

İslamabad'a yakın Teksila bölgesinde sıcak havadan korunmak isteyen onlarca kişi sulama kanalında serinledi.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bölge sakinleri, yüzebilecekleri başka bir yerin olmadığını ve bu sebeple kanalı kullandıklarını kaydetti.

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