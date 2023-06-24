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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: "Kremlin ne ekerse onu biçiyor"

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: "Kremlin ne ekerse onu biçiyor"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerini kullandı.

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Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'nun Vilnius'taki zirvesinde yeni koşullar değerlendirilecektir. Karmaşık güvenlik durumu ek tedbirler alınmasını gerektiriyor. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nauseda, paylaşımında "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerine yer verdi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Twitter'daki paylaşımında, "Litvanya'ya yönelik doğrudan bir tehdit görmememize rağmen durumu yakından takip ediyor ve sınırlardaki durumu izliyoruz. Müttefiklerimizle koordinasyon halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Rusya'daki olaylar sebebiyle Rus vatandaşlarına insani veya diğer nedenlerle herhangi bir vize verilmeyeceğini belirtti.

Rinkevics, "19 Eylül 2022'den bu yana Rus vatandaşlarına uygulanan sınır geçiş kısıtlamalarını değiştirmeyeceğiz. Estonya ve Litvanya ile ortak sınır gözetimini yakından koordine edecek ve gerektiğinde ilave ortak kararlar alacağız." mesajını paylaştı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da son mesajında, "Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Rusya'daki durum hakkında telefon görüşmeleri yaptım. Yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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