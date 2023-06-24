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Wagner kalkışması sonrası Putin'den sıkıyönetim kararı

Wagner kalkışması sonrası Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasayı imzaladı.

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Resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi için 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

Buna göre, yasayı ihlal eden vatandaşlara 500 ila bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama; yasayı ihlal eden görevli kişilere ise bin ila 2 bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama öngörülüyor. İhlalin bir araç kullanılarak işlenmesi halinde, araca yetkililer tarafından el konulması öngörülüyor.

Belgenin eklerinde belirtildiği üzere federal yürütme organları ve bölgelerdeki şubeleri, bölgelerdeki yürütme organları ve sıkıyönetimi sağlayan askeri komuta ve kontrol organlarının yetkilileri, sıkıyönetimi ihlal edenleri tutuklama hakkına sahip olacak.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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