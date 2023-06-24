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Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde en çok başvuru İç Anadolu Bölgesi'nden

Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde en çok başvuru İç Anadolu Bölgesi'nden

Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla yatırımcılar Türkiye'nin her bölgesi için EPDK'ye başvuru yaparken İç Anadolu Bölgesi, bu konuda en yoğun başvuruların alındığı bölge oldu.

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AA muhabirinin, EPDK'den aldığı verilere göre, rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi (RES) ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim (GES) başvuruları kapsamında EPDK’ye bugüne kadar 277 bin 973,36 megavat elektriksel kurulu güç (MWm) ve 75 bin 354,95 megavatsaat (MWh) batarya kapasitesi olmak üzere, toplam 5 bin 34 başvuru yapıldı.

Bu başvurulardan 155 bin 325,12 MWm kurulu gücünde 3 bin 351'si güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim, 122 bin 648,24 MWm kurulu gücündeki 1683 başvurunun ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi için yapıldı. Bugüne kadar yapılan başvurularda kurulu güç toplamda 277 bin 973,36 MWm oldu.

Ayrıca, 22 Haziran 2023'te verilen 29 ön lisansın 9'u RES projesi, 20'si ise GES projesi oldu.

Yine kurum tarafından, toplamda depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan 17 bin 346,99 MWm kurulu gücündeki 260 projeye ön lisans verildi. Verilen ön lisansların 8 bin 366,48 MWm kurulu gücündeki 116'sı RES projesi, 8 bin 980,51 MWm kurulu gücündeki 144'ü ise GES projesi olarak kayda geçti.

19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar ‘kuracakları depolama kapasitesi kadar’ rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.

EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızla arttı.

Depolamalı RES ve GES yatırımları kapsamında İç Anadolu Bölgesi'nde 1190 başvuru

Depolamalı RES ve GES başvuruları kapsamında EPDK’ye Türkiye'nin her bölgesi için depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla başvurular yapılıyor.

Bölgelerde gerçekleştirilen ön lisans başvuruları kapsamında, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde İç Anadolu Bölgesi 76 bin 502,64 MWm kurulu gücünde 1190 başvuru ile ilk sırada yer alırken bunu 47 bin 894,40 MWm kurulu gücünde 979 başvuruyla Akdeniz Bölgesi ve 52 bin 869,09 MWm kurulu gücünde 786 başvuruyla Marmara Bölgesi takip etti.

Ön lisans başvurularının bölgelere göre dağılımı sırasıyla şöyle;

Bölge  Başvuru Sayısı  Toplam Kurulu Güç (MWm)
İç Anadolu Bölgesi 1190 76.502,64
Akdeniz Bölgesi 979 47.894,40
Marmara Bölgesi 786 52.869,09
Ege Bölgesi 647 32.596,14
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 532 26.263,25
Karadeniz Bölgesi 500 22.803,64
Doğu Anadolu Bölgesi 400 19.044,20
Genel Toplam 5034 277.973,36
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