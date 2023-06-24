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Sosyal medyada "Bakırköy'de bomba patlatılacak" diyen şüpheli gözaltında!

Sosyal medyada "Bakırköy'de bomba patlatılacak" diyen şüpheli gözaltında!

Sosyal paylaşım sitesindeki bir hesaptan Bakırköy'de bomba patlatılacağı paylaşımında bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından Bakırköy'de bomba patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından Atatürk'e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunan hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

Yakalanan B.N, ifadesinde, paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Yapılan araştırmada, A.H'nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı.

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