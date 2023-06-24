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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman tamamlanacak?

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman tamamlanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açacaklarını söyledi.

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Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak ilçesindeki şantiyesinde inceleme yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son 21 yılda kara yolları için 2 trilyon 550 milyar lira harcadıklarını aktaran Uraloğlu, bu kapsamda Aydın ve Denizli'yi de otoyolla birbirine bağlamak üzere yatırım yapıldığını kaydetti.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun temelinin Kasım 2020'de atıldığını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Otoyolumuz 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. 68 kilometresi Denizli, 95 kilometresi Aydın sınırlarında yer almaktadır. Proje kapsamında 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecektir. Otoyol bünyesinde bugüne kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik. 573 menfezin 411'ni tamamladık. 79 altgeçitten 65'inin yapımını bitirdik. 94 köprüden 32'sinin imalatını tamamladık. 5 viyadüğü tamamladık. Yapım çalışmalarımız başarıyla ve süratle devam ediyor. İnşallah otoyolumuzun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açmış olacağız. Geriye kalan Aydın'a kadar olan kesimini de bu senenin sonu veya 2024 yılının hemen başlarında açmayı hedefliyoruz."

Otoyolun, İzmir Limanı ve Marmara Bölgesi'ne bağlantı sağlayacağını, Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla da Akdeniz'e otoyol bağlantısı kurulmuş olacağını belirten Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşeceğine dikkati çekti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yolun tamamlanmasıyla zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltacağız. İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre olan yol uzunluğunu Aydın-Denizli Otoyolu ve sonradan yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile 440 kilometreye düşüreceğiz. Böylece seyahat süresini 6-7 saatten 3 saate düşürerek İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlayacağız. İki önemli turizm kentini birbirine bağlayacağız."

Bakan Uraloğlu, açıklamanın ardından yolun sonbaharda hizmete alınması planlanan etabında deneme sürüşü yaptı.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.

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