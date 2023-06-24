Fenerbahçe Milot Rashica'yı gündemine aldı

Fenerbahçe, geride kalan sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Milot Rashica'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler Norwich ile pazarlıklara devam ediyor.

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Yeni sezonun hazırlıkları başlamadan eksik gördüğü bölgelere transferleri tamamlamak isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Milot Rashica'yı transfer gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın da yeniden kadrosunda görmek istediği Rashica için Norwich'le temaslara başladı ve transferde de öne geçmeye yaklaştı.

İstanbul'da mutlu olduğu bilinen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Championship'te mücadele edecek Norwich'ten ayrılmak istediği kararını ise gelecek tekliflere göre vereceği ileri sürüldü. Kosovalı futbolcunun Fenerbahçe'nin cazip bir teklifle kapısını çalması durumunda sar-lacivertli formayı da giyebileceği konuşuluyor.

Başarılı bir sezon geçirdi

Galatasaray ile geçen sezon 35 maçta sahaya çıkan Rashica, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol 8 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.