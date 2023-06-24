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Kemal Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır

Kemal Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır

Rusya'da yaşanan krizle ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanılanların Türkiye için bir ders olması gerektiğini vurgulayarak "Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır" dedi.

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Rostov'da konuşlanan Wagner paralı asker grubu başkanı Yevgeniy Pirigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasıyla ilerlemeye baladı.

Başkentte ise önlemler artırılıyor. Şehrin önemli noktalarına zırhlı araçları konuşlandırılırken, Rusya Devlet Başkanı Putin 'sıkıyönetim' kararı aldı..

Rusya'da kriz sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yorum geldi..

Rusya'da yaşanılanların Türkiye için bir ders olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Wagner'inin Türkiye'nin SADAT'ı olduğunu söyledi.

"Rusya'da olanlar umarım ders olur"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz.

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