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Lukaşenko açıkladı! Prigojin ile Putin anlaştı: Wagner geri çekiliyor

Lukaşenko açıkladı! Prigojin ile Putin anlaştı: Wagner geri çekiliyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmaya vardığını ve Wagner grubunun ilerleyişi durduğunu açıkladı.

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Rus ordusunun kamplarını vurduğunu söyleyerek başkaldıran Wagner lideri Prigojin'in başlatmış olduğu isyan, 1 gün içinde büyüdü. 

Rostov kentini ele geçiren Wagner, Moskova'ya doğru harekete geçti. Wagner'in olası işgaline karşı harekete geçen Rusya Savunma Bakanlığı, başkent sokaklarına askeri birliklerini yığdı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, sıcak çatışmaya ramak kala beklenen açıklama Belarus lideri Lukaşenko'dan geldi. Lukaşenko, Wagner'in Rus topraklarında ilerleyişini durduğunu söyledi.

İsyan sona erdi

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Lukaşenko, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Prigojin ile Putin'in anlaştığını söyledi. Böylece, Wagner güçleri Rusya'daki ilerleyişini durdurarak isyanı sona erdirdi.

Wagner'in güvenliğine ilişkin garanti verildi

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

"Üslerimize dönüyoruz"

Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yla görüşmesinin ardından Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

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