Moskova'da terörle mücadele rejimi! Belediye Başkanı 'sokağa çıkmayın' dedi

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun isyanı sonrası Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, terörle mücadele operasyonu rejiminin yürürlüğe girdiğini ve Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.

Abone ol

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyanın ardından Moskova'ya doğru ilerlemeleri üzerine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte bir "terörle mücadele operasyonu rejiminin yürürlüğe girdiğini duyurdu ve "riskleri azaltmak için" Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini belirtti.

Sokağa çıkmayın

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, "Değerli başkentliler, Moskova'da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz" dedi. Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden 'gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını' istedi.

Sobyanin, 'tehlikenin minimuma indirilmesi adına' pazartesi günü Moskova'da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi. Sobyanin Moskova sakinlerinden ayrıca, 'olağanüstü ve acil durumları 122 numaralı acil hatta anında bildirmelerini' istedi.