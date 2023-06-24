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Filenin Efeleri Altın Lig'de finale yükseldi

Filenin Efeleri Altın Lig'de finale yükseldi

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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AMilli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde geçen yılın şampiyonu Çekya ile kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 3-2 yenen Filenin Efeleri adını finale yazdırdı.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-22'lik skorla Çekya kazandı. Filenin Efeleri ikinci seti 25-17 ile kazandı, maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-19 kazanan Çekya, setlerde 2-1 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü seti 25-23 önde bitiren Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelede durumu 2-2 yaptı.

Karar setini 15-12 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrılan Filenin Efeleri, adını finale yazdırdı.

2023 Avrupa Altın Ligi'nde finale kalan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu sonuçla FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Katar'da (27-30 Temmuz) yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 Erkekler Milletler Ligi'nde boy gösterecek

Diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

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