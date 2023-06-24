Filenin Efeleri Altın Lig'de finale yükseldi

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Abone ol
AMilli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde geçen yılın şampiyonu Çekya ile kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 3-2 yenen Filenin Efeleri adını finale yazdırdı.
Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-22'lik skorla Çekya kazandı. Filenin Efeleri ikinci seti 25-17 ile kazandı, maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-19 kazanan Çekya, setlerde 2-1 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü seti 25-23 önde bitiren Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadelede durumu 2-2 yaptı.
Karar setini 15-12 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrılan Filenin Efeleri, adını finale yazdırdı.
2023 Avrupa Altın Ligi'nde finale kalan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu sonuçla FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Katar'da (27-30 Temmuz) yapılacak organizasyonda şampiyon olan ülke, 2024 Erkekler Milletler Ligi'nde boy gösterecek
Diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.