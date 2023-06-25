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Lionel Messi, 36. yaş gününü kutladı

Lionel Messi, 36. yaş gününü kutladı

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 36. yaş gününü kutladı. Kariyerinde birçok ilki gerçekleştiren tecrübeli futbolcunun, 35 yıla sığdırdığı başarılar ise göz kamaştırıyor.

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Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olan Arjantinli golcü futbolcu Lionel Messi, 36 yaşına girdi.

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Messi, 35 yaşına kadar gerçekleştirdiği başarılarıyla göz önünde oldu.


Arjantinli yıldız, geçtiğimiz aralık ayında 2022 Dünya Kupasını kazanarak kariyerindeki en büyük hedefini ve hayalini gerçekleştirmişti.

İşte Messi'nin futbol kariyeri;

- 807 gol

- 357 asist

- 43 kupa

- 57 kez hat-trick

- 7 Ballon D’or

- 7 FIFA En İyi Futbolcu

- 6 Altın Ayakkabı

- 3 kez UEFA Yılın Futbolcusu

- Dünya Kupası zaferi

- Dünya Kupası final maçının oyuncusu

- Dünya Kupası Altın Top ödülü

- Ligue 1 şampiyonluğu


"Futbolda her şeyi başardım"

Kariyerindeki başarılarının ardından, "Futbolda her şeyi başardım. Geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullanan Messi, bir sonraki Dünya Kupasında artık olmayacağını ve kariyerinin geri kalanında başardıklarının keyfini süreceğini belirtmişti.

Inter Miami ile anlaşan Messi'nin her şeyi kazandığı için rekabeti bitirdiği öne sürülmüştü.

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