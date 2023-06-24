BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor

Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Mesajının bir kısmında Rusça konuşan Zelenskiy, "Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, Artık Moskova'da olmadığından eminim" dedi.

Abone ol

Zelenskiy, "Bugün kesinlikle sessizliğin olmaması gereken bir gün. Kesinlikle liderliğe ihtiyacımız var. Bugün dünya gördü ki Rusya'nın liderleri hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Tam bir kaos. Öngörülebilirliğin tamamen yok olduğu ve tamamen silahlarla dolu olan Rusya topraklarında oluyor."

Rus haydutları, paralı askerleri ve oligarklarının Rus şehirlerini ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu gördü diyen Zelenskiy, Batılı ortakları Ukrayna'yı desteklemeye ve silahlarla "Avrupa'yı korumaya" yardım etmeye çağırdı.

Zelenskiy, Ukraynacadan Rusçaya geçerek şöyle dedi:

"Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, kendini göstermiyor. Artık Moskova'da olmadığından eminim.

"Neden korktuğunu biliyor çünkü bu tehdidi kendisi yarattı. Tüm kötülükler, tüm kayıplar, tüm nefret... Onu yayan kendisi."

ÖNCEKİ HABERLER
Wall Street'te binlerce bankacı işinden oluyor
Wall Street'te binlerce bankacı işinden oluyor
SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacak
SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacak
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda son 16 turunda
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda son 16 turunda
Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması! Biden bilgi aldı
Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması! Biden bilgi aldı
Kemal Kılıçdaroğlu Akşener ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu Akşener ile görüştü
Filenin Efeleri Altın Lig'de finale yükseldi
Filenin Efeleri Altın Lig'de finale yükseldi
Lukaşenko açıkladı! Prigojin ile Putin anlaştı: Wagner geri çekiliyor
Lukaşenko açıkladı! Prigojin ile Putin anlaştı: Wagner geri çekiliyor
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Fransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısı
Fransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısı
Moskova'da terörle mücadele rejimi! Belediye Başkanı 'sokağa çıkmayın' dedi
Moskova'da terörle mücadele rejimi! Belediye Başkanı 'sokağa çıkmayın' dedi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü