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13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

ANTALYA'nın KUMLUCU ilçesinde 3’ncü kattan düşen 13 yaşındaki Nisa Nur Kara hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kumluca İlçesi Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alperen Apartmanı üçüncü katta ikamet eden Kara ailesinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Nisa Nur Kara, oturdukları apartmanın üçüncü katından düştü. Ailesi ve çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nisa Nur Kara Kemer yakınlarına gelince fenalaştı. Kemer Devlet Hastanesine götürülerek müdahale edilen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Morguna kaldırılan Nisa Nur Kara, buradan alınarak Kumluca’da ikindi mamazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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