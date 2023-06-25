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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca, "Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

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