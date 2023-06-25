İş insanı Murat Ülker: Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar verdim

Fenerbahçe başkanlığı için adı geçen iş insanı Murat Ülker, katıldığı bir YouTube kanalında kulübe yarım milyar dolar bağışladığını söyledi. Ülker ayrıca başkanlık için aday olmayacağını da belirtti.

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Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, katıldığı YouTube programında kendisine ve iş hayatına ilişkin soruları yanıtladı.

KAFA TV'de yayınlanan programda Ülker, "Fenerbahçe'ye şu ana kadar ne kadar para verdiniz?" sorusuna "Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor" yanıtını verdi.

"Başkan aramıyorlar"

Başkanlık için sorulan "Çocuklarınızın ileride Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkanı olmak ister misiniz?" sorusunu da cevaplayan Ülker, "Fenerbahçe'ye başkan aramıyorlar, var başkanı. O işi, anlayan kişilerin yapması gerekir. Futbol hakkındaki benim düşüncemi sorarsanız, ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlanması lazım" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, cuma günü yaptığı açıklamada, gönlündeki adayların da Murat Ülker ve Ferit Şahenk olduğunu söyledi. Ancak Ülker, "Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim" dedi.