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Pazartesi-Salı günü noterler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü noter saatleri

Pazartesi-Salı günü noterler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü noter saatleri

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kala Arefe Günü ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu tarihlerde noterde işi olan vatandaşlar; Arefe Günü noterlerin açık olup olmadığına dair aramalar yapıyor. İşte, Kurban Bayramı Arefe Günü noterlerin durumuna ilişkin bilinmesi gerekenler...

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Türkiye, bir Kurban Bayramı'nı daha büyük bir mutlulukla karşılamak üzere. 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan bayram öncesi devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar için; 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayram tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.

Noter çalışma saatleri

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler

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