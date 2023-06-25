BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  MAGAZİN

İstanbul Kağıthane'de Sinan Akçıl konseri

İstanbul Kağıthane'de Sinan Akçıl konseri

Kağıthane’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler, düzenlenen Sinan Akçıl konseri ile doyasıya eğlenip stres attı.

Abone ol

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler için konser düzenlendi. Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen konserde sanatçı ve besteci Sinan Akçıl, öğrencilerle buluştu. Öğrenciler Akçıl’ın şarkıları ile doyasıya eğlenerek streslerini attı. Yaklaşık bir saat süren konserde sınavlara giren öğrencilerin yanı sıra aileler de doyasıya eğlendi.

Konserin ardından konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bu akşam sınav sonrasında gençlerle beraber buluşalım istedik. Yaklaşık bir yıl boyunca sınava hazırlandılar, sınav sonrası sanatçı Sinan Akçıl ile buluştular ve doyasıya eğleniyorlar. Böyle bir yaz akşamında hep birlikteyiz. Hasbahçe Mesire Alanı'mızda on binlerce hemşehrimizle beraber bayram öncesi buluşmuş olduk. Buradan tüm Kağıthane’nin tüm İstanbulluların, tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaz boyunca burada olacağız, çocuklarımız için gençlerimiz için burada buluşmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Konser sonrası Başkan Öztekin, Sanatçı Akçıl’a çiçek takdim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de seçmenler ara seçim için sandık başında
KKTC'de seçmenler ara seçim için sandık başında
Yunanistan'da seçmenler bir ay sonra tekrar sandık başında!
Yunanistan'da seçmenler bir ay sonra tekrar sandık başında!
Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak
Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak
Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri, Türk hakemden soruluyor
Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri, Türk hakemden soruluyor
Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Gören inanamadı! Haziran'da her yer bembeyaz oldu
Gören inanamadı! Haziran'da her yer bembeyaz oldu
İstanbul'un "taksi sorunu" kangrene dönüşüyor!
İstanbul'un "taksi sorunu" kangrene dönüşüyor!
Arife günü bankalar açık mı, tatil mi? 27 Haziran banka çalışma saateri
Arife günü bankalar açık mı, tatil mi? 27 Haziran banka çalışma saateri
Sıcak yaz ayları için sağlıklı beslenme ipuçları!
Sıcak yaz ayları için sağlıklı beslenme ipuçları!
Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe sağlanacak!
Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe sağlanacak!
YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?
Yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı!
Yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı!