Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe sağlanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine yönelik başvurular sonuçlandırıldı. Başvuruları uygun bulunan yatırımcılara toplam 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Afet bölgesinde 83 projeye 222 milyon lira hibe

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 2006 yılından bu yana yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Hibe desteği ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunması gözetilerek kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

2022-2023 dönemi için 70 ili kapsayan başvuru sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmış, depremden zarar gören 11 ili kapsayan başvuruların süresi ise 8 Mayıs tarihine uzatılmıştı.

Destek programına başvuru süresi uzatılan afet bölgesindeki 11 ildeki değerlendirmeler bugün sonuçlandı. Bu kapsamda 11 ildeki yatırımcılara ait 83 proje için 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerine 750 milyon lira hibe

Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında ise bakanlıkça yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Destek programının 2023 yılı için 81 ili kapsayan başvuruları 25 Haziran tarihinde sonuçlandı. Bu kapsamda 7 bin 410 adet proje için başvuru sahipleri 750 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Hibe desteği sağlanan projelerin tamamlanmasıyla 985 bin dekar alan modern basınçlı bireysel sulama sistemine kavuşacak.

Uzman Eller Projesi kapsamında 250 milyon lira hibe

Bakanlık, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında da kırsalın ayağa kaldırılması amacıyla hibe desteği sağlıyor.

Hibe desteğinden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç girişimciler yararlanıyor.

Bakanlık, başvuruları onaylanan bu girişimcilere kırsal alan/kırsal mahallede uygulayacakları bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriyor.

2023 yılı için hibe desteği almaya hak kazanan bin 200 projeye toplam 300 milyon lira hibe desteği sağlanacağı 16 Haziran 2023 tarihinde açıklanmıştı. Bununla birlikte destek programına bütçe dahilinde 250 milyon lira ek bütçe ayrılarak bin projenin daha hibe desteğinden yararlandırılması kararlaştırıldı. Hibe almaya hak kazanan bu projeler de yine bugün açıklandı. Böylece, başvurusu uygun bulunan bin projeye 250 milyon lira hibe verilecek.

Böylece, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için 81 il genelinde, 2023 yılında 2 bin 200 projeye toplam 550 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacak.

Destek programlarına ait gelişmeler Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.