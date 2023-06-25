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YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS sonuçları ne zaman açıklancak? Üniversite sınavı YKS'nin tüm maratonları dün sona erdi. Üniversite hayali kuran öğrenciler ise TYT, AYT ve YDT sonuçları yani YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandı. İşte merak edilen tarihler...

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YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere YKS tüm oturumlarıyla birlikte geçtiğimiz hafta sona ermişti. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

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