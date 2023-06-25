Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinden söz etmişti. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte gündeme gelen, "Evlenecek gençlere devlet desteği! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Yaz sezonunun açılması sebebiyle gündeme faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler? İşte detaylar...

Evlilik kredisi kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

Aile Ve Gençlik Bankası tarafından evlenecek olan kişilere destek sağlanacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka, dijital ortamda hizmet verecek. Banka, para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

Faizsiz evlilik kredisi kaç lira?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve ve verileceği tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.