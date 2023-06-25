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Adana’da 16 öğrenci LGS’den tam puan alarak birinci oldu

Adana’da 16 öğrenci LGS’den tam puan alarak birinci oldu

Türkiye genelinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Adana’da 16 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

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8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde Adana’dan yaklaşık 37 bin öğrenci ter döktü. Adana’da sınava giren öğrenciler arasından sınavda tüm sorulara doğru cevap veren 16 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Türkiye 1.'liğini paylaşan 16 öğrencinin 12 tanesinin özel okulda 4 tanesinin ise devlet okullarında eğitim gördüğü öğrenildi.

Sonucun açıklanmasının ardından Adana Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyerek, “Onların başarısı bizleri de mutlu etti. Yaşadığımız afete rağmen tüm öğrencilerimizin sınava hazırlıklarının oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Ayrıca 16 öğrencimizin 500 tam puan alması büyük bir mutluluk. Pazartesi günü tercih kılavuzu yayınlanıyor. Şimdi sıra bayramdan sonra başlayacak tercih sürecinde. Bu süreçte de tercih danışmanlığı ile öğrencilerimizin yanındayız” dedi.
Türkiye 1.'liğini paylaşan Yusuf Emre Yiğit, sınava hazırlanırken bir gün bile soru çözmeden uyumadığını yanlış yaptığı soruların üzerinde durduğunu ifade etti.

500 tam puan alan Asya Özkan da genetik mühendisliği okumayı istediğini belirterek, “Eğitim yılında yanımda olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Adana, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2022 LGS sonuçlarında 4 özel 4 de devlet okulundan olmak üzere 8 Türkiye birincisi çıkartmıştı.

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