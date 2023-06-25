Ümit Özdağ'ın 'Akşener 'CHP'yi suçlayacak bitireceğim' sözünü tuttu' paylaşımına Aytun Çıray'dan "teyit ediyorum" yanıtı

Meral Akşener, 2018 seçimlerine girerken CHP’den 15 milletvekili istemesinin bedelini halen ödeyemediklerini söylemesiyle ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, “Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları ‘CHP’yi suçlayarak’ bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de” dedi.

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İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Meral Akşener, oy kullanan 1151 delegeden, 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Burada konuşma yapan Meral Akşener, 2018 seçimlerine girerken CHP’den 15 milletvekili istemesini ise “en büyük pişmanlığı” olarak açıkladı. Akşener, 2018 seçimlerinden sonra ise bu tavrı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ömür boyu “minnettar” kalacağını söylemişti.

İyi Parti lideri, Kurultay konuşmasında ise “Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık” dedi ve konuşmasında bir kez daha Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti ancak bir anlamda sonrasındaki ittifakları da işaret ederek, o 15 milletvekilinin kendilerine “kuyruk siyasetine mal olduğunu” söyledi.

Özdağ'dan açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Ankara’da yapılan kurultayda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, Akşener’in “Bu parti seçime girsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in Diyet’ine döndü bu iş” sözlerine şu yanıtı verdi:

"Bedel istemedi"

“Sayın Akşener, ‘CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım’ demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İyi Parti’den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim.

İyi Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre ‘Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı.

"15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti"

Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz’ diye sordu. İki genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İyi Parti ittifakı, AK Parti’den İyi Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İyi Parti ittifakı kararı, İyi Parti için iyi olmamıştı.

"İyi Parti CHP’ye ittifak teklif etti"

2019 Yerel seçimleri öncesinde İyi Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri ‘CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım’ görüşünü savundular. Ben tek başıma ‘CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur İttifakı tekrar kurulur’ görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi. Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İyi Parti’ye değil, İyi Parti CHP’ye ittifak teklif etti.

"Akşener, sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi"

İyi Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye ‘nasıl bedel ödettiğini’ hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan beş kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiçbir zaman ‘Biz size 15 vekil verdik, buyurun kasaya’ tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP’yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları ‘CHP’yi suçlayarak’ bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de…”

Aytun Çıray'dan onay

Özdağ'ın paylaşımının altına yanıt yazan İyi Partili Aytun Çıray, Özdağ'ın anlattıklarını onayladığını ifade etti. Çıray, "Saygısızlık niyetim yok. Onay makamı değilim ama... O dönem Genel Sekreter sıfatıyla ve operasyonları yöneten biri olarak teyit ediyorum." diye yazdı.