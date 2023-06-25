Denizli'de vahşet! Karısına mesaj atan kişiye yaptıkları çok korkunç

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde karısına mesaj atan kişiyi ilk önce aracıyla çarpan adam, sonrasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yanına giden Gökhan Ö., onu yolda motosikletiyle ilerlerken fark edip aracını üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle Şahan yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü.

Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.