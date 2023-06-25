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ÖSYM YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖK'e bağlı Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ile TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ve üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in bu yılki ikinci etabı için artık kısa bir süre kaldı. İşte, 2023 YÖKDİL sınav takvimi...

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2023 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılmak için geçtiğimiz aylardan bu yana çalışmalarına devam eden adaylar, bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi ve başvuru takvimini de öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman alınacak?

YÖKDİL/2ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

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