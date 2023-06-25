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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!

Tekirdağ'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Çıkan yangın 3 saate kontrol altına alınırken, fabrikadan geriye külleri kaldı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçe sınırlarında kalan Karaağaç Organize Sanayi Bölgesine bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, geceyi gündüze çevirdi. Saat 22.30 civarında tesisin atık toplama deposunda başlayan yangın, gittikçe büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

Gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına 4 su tankeri ve 1 arazöz ile Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında 3 saat boyunca müdahale eden ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın esnasında olay yerine çağırılan 3 iş makinesi ise, alevlerin arasından geri dönüşüm atıklarını çıkararak yangının daha fazla büyümesini engelledi.

Olayda can kaybı olmaması tek teselli olurken, son zamanlarda ülke genelinde artan geri dönüşüm tesisi yangınlarının sabotaj ihtimali sebebiyle olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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