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Mersin'de 3 kişi Eshab-ı Kehf mağarasında mahsur kaldı

Mersin'de 3 kişi Eshab-ı Kehf mağarasında mahsur kaldı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde mağaranın girişinde bulunan ağaç devrildi, mağarada mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, ilçeye bağlı Eshab-ı Kehf mağarası girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eshab-ı Kehf mağarasının girişinde bulunan harnup ağacı bilinmeyen bir nedenle devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle mağarayı gezen 3 kişi içeride mahsur kaldı. Durumun

bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri, ağacı iş makineleri ile kaldırarak mağara girişini açtı ve vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Olayda yaralanan olmadı.

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