Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak temmuz ayında maaşlar zamlı mı yatacak?

Bu yılın beklenen asgari ücret ara zammının miktarı netleşti. Asgari ücrete gelecek olan zam miktarı netlik kazandı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, yeni asgari ücret, yüzde 34 zam ile 11 bin 402 lira oldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Bu kapsamda arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri olan, “Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren alacaklar.

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu fakat 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre; Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmiş olacak.

Yeni asgari ücret ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücretin brütü ise 13 bin 414 TL oldu.