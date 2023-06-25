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İslahiye’de bir yandan yıkım bir yandan inşaat sürüyor

İslahiye’de bir yandan yıkım bir yandan inşaat sürüyor

GAZİANTEP'in İSLAHİYE ilçesinde bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, diğer yandan da TOKİ’nin yaptığı konutların inşaatı sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, diğer yandan da TOKİ tarafından yapılan konutların inşaatı sürüyor. İlçede TOKİ tarafından yapımı hızla süren 399 daireden oluşan 17 bloğun kaba inşaatının ise bayramdan tamamlanması planlanıyor.

TOKİ saha operatör sorumlusu Sezer Onur, şu an 17 blok 399 daireden oluşan inşaatımız sürüyor. Bayramdan sonra kaba inşaatımız bitecek. En kısa sürede ise konutları depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu binalar depreme dayanıklı radye temel üzerinde inşa ediliyor” diye konuştu.

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