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İyi Parti Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor? Akşener'in danışmanı Buğra Kavuncu'dan açıklama

İyi Parti Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor? Akşener'in danışmanı Buğra Kavuncu'dan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3. Olağan Kurultayında CHP'ye yönelik eleştirileri Millet İttifakı'nı sona erdirdiği şeklinde yorumlandı. "İYİ Parti, Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor?" iddialarıyla ilgili Akşener'in Başdanışmanı Buğra Kavuncu, "İtiraz ettiğimiz her şey AKP'de olduğuna göre, birlikte olmamız mümkün değil" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayında bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in konuşmasındaki mesajları yankı uyandırdı.

CHP'den 15 vekil transferinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, sürekli bedel ödediklerinden yakındı. Yerel seçimlerde İstanbul'u HDP kazandırdı söylemine isyan eden Akşener, "Aynı İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir dediğiniz gibi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Akşener'in çıkışını Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "İyi Parti'de demir yumruk dönemi" başlıklı yazısında değerlendirdi.

İyi Parti Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor?

Bu açıklamaların “İYİ Parti, Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor?” yorumlarına da neden olduğunu belirten Öztürk, bu durumu sorduğu Akşener'in Başdanışmanı Buğra Kavuncu'nun cevabına yer verdi: 

“Bizim izlediğimiz politika belli. Parlamenter sisteme geçilmesini istiyoruz. Tek adam sistemine karşıyız. İktidarın bir çok politikasına karşıyız. İtiraz ettiğimiz her şey AKP'de olduğuna göre, birlikte olmamız mümkün değil."

Saygı Öztürk'ün yazısının tamamı

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