Meral Akşener 'hesap soracağım' dedi kurultayda gündem açıklamalar: Hayatımın en büyük pişmanlığı

İYİ Parti 3. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" dedi. Akşener, ayrıca "Biz bu partiyi kurmak için CHP’den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti bugün 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenliyor. ATO Congresium'da yapılan kurultayda Meral Akşener tek aday olurken, parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor.

Akşener, kurultayın açılış konuşmasında parti içi muhaliflere ve CHP'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bugün hesaplaşıyoruz"

"Biz bu partiyi kurmak için CHP’den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek.

2019 seçimleriyle ilgili CHP'ye HDP sitemi

(2019 Yerel Seçimleri) Kılıçdaroğlu’na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul’un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı ama biz hariç.

İYİ Parti, bir kesim tarafından tehdit görülen, muhalefetin tırnak içi kanaat önderleri tarafından tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir.

İstifa etenlere sert tepki

Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.

Saygısızlar ne istiyorsunuz?

Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım.

Milletin verdiği kararlar karşısında mazeretler yoktur. Biz siyasetimizi şikayet üzerine değil, cesaret üzerine şekillendiririz. Ne kazanmanın sarhoşluğuna ne kaybetmenin üzüntüsünde yok oluruz. Milletin mesajını duymaktır. Milletin kararının olmadığı bir yerden sözde düşünürlerinin, sözde kanaat önderlerinin keyiflerine göre yaptıkları tanzim üzerine demokrasi inşa edilemez. Demokrasi milletle inşa edilir.

Seçim yenilgisine ilişkin muhasebemizi yaptık. Milletimiz bizden avukatlığını yapmamızı istedi. Milletimizin helal oyları sayılara indirgendi. Projeler, kadrolar üzerinden yarışılmadı. Millete çözüm ve seçenek üretileceğine yalan, algı üretildi. Bu seçimlerde verilen mesaj; siyasetin bu çıkmazdan kurtarılmasıdır. Yeni siyasetin önünün açılmasıdır. Siyasetin geldiği çıkmazda gençlerimiz attığı tweetler nedeniyle yargılanıyor, oy tercihleri sebebiyle hırpalanıyor. Kadınlar şiddetten, tacizden, ölümden korkuyor. Bugün Türkiye'de çocuklar nitelikli bir eğitimden, kaliteli beslenmekten mahrum kalıyor. Çocuklarımız 13 yaşında evlenir mi evlenemez mi tartışmaları devam ediyor. Kira fiyatları dudak uçuklatırken kadınların başörtüsü tartışılıyor. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına girerken Atatürk'ümüz tartışılıyor. Ancak milletimiz bu tartışmaların son bulmasını istiyor.

"Hakiki yenilik öze dönüşle başlar"

Biz kendi vazifemizin farkındayız. 25 Ekim 2017'den beri siyaset anlayışımızın arkasındayız. Milletimizin bize verdiği görev; bu yenileşmeyi sağlamaktır. Yenileşme olmadan gelişme sağlanamaz. Bizim seçim sonuçlarından aldığımız mesaj; Türk siyaseti için yeni bir anlayış talebinde bulunduğudur. Hakiki yenilik öze dönüşle başar. Biz de milletimize kulak vereceğiz. Konuşan bir Türkiye için meydanlarda olmaya aynı azimle devam edeceğiz.

Seçimler kaybedildi. Ama önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Bir aydır konuşmuyorum. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Sonra birden bire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. 45 ilde Sayın Mansur Yavaş ile sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Milletvekili adaylarımız bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diye oy istediler.

"Aidiyet hissetmeyenler kapı orada"

Birinci önceliğimiz parti aidiyetidir. Bu konuda hoşgörü, tolerans yoktur. Bunu hissetmeyenler, kapı burada. Bizim medyamız yok. Muhalif medya bizim değildir. Bizim üzerimizden reytingler artmaktadır. Biz yapayalnız sadece milletiyle el sıkışmış, milleti dışında gücü olmayan tek siyasi organizasyonuz.

Sorumluluğu alıyorum. Ne kadar büyük bir insanmışım ki Cumhurbaşkanının kazanması da kazandırılmaması da benimmiş. Söz bir dahaki sefere kazandıracağım.

İYİ Parti olarak önümüzdeki dönemde milletle beraber yapılan yepyeni bir siyasetin önünü açmaktır. Siyasette durduğumuz yeri başkalarına göre değil, milletimizin beklentilerine göre belirleyeceğiz. Seçim kazanmayı koltuk kazanmaya indirgeyen siyaseti değiştireceğiz."