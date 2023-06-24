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İskenderun'da yapımı tamamlanan 201 konteynerde yaşam başladı

İskenderun'da yapımı tamamlanan 201 konteynerde yaşam başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nce yaptırılan 201 konteyner afetzedelere teslim edildi.

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İskenderun'da, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar afetzedelerin yerleştirileceği konteynerlerin kurulumu ilçenin farklı noktalarda sürüyor.

Bu kapsamda depremlerin ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi tarafından AFAD koordinasyonunda İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde yapımına başlanan 201 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Depremzede 182 ailenin yerleştirildiği Konya Organize Sanayi Konteyner Kent Yaşam Merkezi'nde, bir de çamaşırhane yer alıyor.

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