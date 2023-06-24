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İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay başladı! Meral Akşener tek aday!

İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay başladı! Meral Akşener tek aday!

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK (Genel İdare Kurulu) Üyesi Kadriye Ünler’in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı ATO Congresium'a gelmesiyle başladı.


Kurultayda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu divan başkanlığına, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kadriye Ünler de başkan yardımcılığına seçildi.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Rotamız net pusulamız millet"

"Rotamız net pusulamız millet" sloganıyla düzenlenen kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de seçilecek.

Salondaki platforma kurulan büyük ekrana Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Akşener'in portresi yansıtıldı.

Bu arada Genel Sekreter Poyraz, kurultayın 1070 delegenin katılımıyla çalışmalarına başladığını bildirdi.

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