Wagner ne demek, Wagner ordusu nedir, Wagner grubunda kimler var?

Dünya güne, Rusya'daki darbe girişimi ile uyandı. Sıcak bölge Rusya'dan gelen son bilgilere göre Rusya'da son dakika Wagner krizi yaşanıyor. Paralı savaşçılar olarak bilinen Wagner ordusu Rusya'da tehdit oluşturuyor. Peki, Rusya'da darbe girişimi mi oluyor? Wagner grubu başkaldırıda mı bulundu, grubun kaç askeri bulunuyor?

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Rusya'daki darbe girişimi dünya basınında, herkes sıcak bölgeden gelen haberlere kilitlendi. Rus paralı asker grubu Wagner, yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu. Putin isyanı bastırmak için harekete geçti ve suçlular cezalarını çekecek dedi. Rusya'da son dakika darbe girişimi yaşanırken birçok vatandan Wagner ne demek, Wagner ordusunda kimler var sorularına yanıt arıyor.

Paramiliter ne demek?

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir. Yani paralı asker grubudur.

Wagner nedir, kimdir?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Aralık 2022'de grubun askeri gücünün 50 bin personelden oluştuğu iddia edilmişti.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi. İşte Paramiliter kelimesine ve Wagner'e dair bilgiler...

Wagner Ordusu (Wagner Grubu) kurucusu kimdir?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet gösteriyor. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.