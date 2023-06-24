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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı

Bankalar Birliği, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Bankalar Birliği, Erkan'ın parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını belirttiğini duyurdu.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın TBB Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıdan kritik açıklamalar geldi.

Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede önemli bir adım olan parasal sıkılaştırma hamlesi geldi. Merkez Bankası Başkanı Erkan bankacılarla yaptığı toplantıda önemli gelişmeyi duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBB açıklamasında, Hafize Gaye Erkan'ın TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği belirtilerek, "Toplantıda, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Başkanımıza sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Parasal sıkılaştırma başladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının ülkede sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğunu aktaran Erkan, "Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ilişkin olarak TBB'nin görüş ve önerilerini aldık. Sadeleştirme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Ekonomide öngörülebilirliği arttırdığımız ölçüde girişimcilerimizin doğru kararlar alarak çok daha verimli faaliyetler yapacağına inanıyoruz. Sektör ile yakın bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankacılık sektörü dirençli ve sağlıklı yapıda"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirterek, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı yapıda olduğunu ifade etti.

Bankacılık sektörünün paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamı ve uluslararası kabul görmüş düzenlemeler bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceğiz."​​​​​​​​​​​​​​

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