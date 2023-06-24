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Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü

Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü

Türk öğrenciler, Almanya'da düzenlenen 7'nci Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları, Almanya'nın Hannover şehrinde 38 ülkeden 181 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanları, katıldıkları tüm yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Türk takımı, 5 öğrenciyle katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Ahmet Bahadır Trabzon ile Emir Akdağ altın, Arda Ünver ve Kaan Dere gümüş, Mehmet Anıl İşkesen de bronz madalya elde etti.

Bakan Kacır'dan kutlama

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin elde ettiği sonuç için "Göğsümüzü kabartan bir başarı" ifadesini kullandı.

Kacır, şunları kaydetti:

"Bilime ve araştırmaya gönül vermiş öğrencilerimizin sabır ve azimle gerçekleştirdikleri çalışmalar karşılığında elde ettikleri bu dereceler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz yolunda gençlerimize duyduğumuz güven ve desteklerimizin gurur veren bir tezahürü. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü oluşturan bir Türkiye için gençlerimiz en önemli yol ve çalışma arkadaşlarımız. Başarılarıyla iftihar kaynağımız olan gençlerimiz ile bu gurur tablosunun oluşmasında katkıları büyük olan ailelerini ve hocalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Cumhuriyetimizin 100'üncü, TÜBİTAK'ın 60'ıncı yılını kutlarken öğrencilerimizin uluslararası arenada elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor. TÜBİTAK olarak insan kaynağına yaptığımız yatırımların, Türk gençlerinin olimpiyatlarda kazandığı başarılarla taçlanmasını görmek mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

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