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Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Entüne edilmek ne demek, öldü mü?

Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Entüne edilmek ne demek, öldü mü?

Türk müziğinin tarzı ile öncü isimleri arasında olan MFÖ grubunun 'haylaz çocuğu' Özkan Uğur'dan gelen son sağlık durumu haberleri maalesef kötü. Özkan Uğur 3. kez lenfoma kanserine yakalandı ve entübe edildi. Bu üzücü gelişme sonrası Özkan Uğur'un son durumu ve hastalığı merak edildi. Makinelerle nefes alan Özkan Uğur lenf kanseri.

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69 yaşında olan MFÖ grubunun üyesi, komedi filmlerinin aranan ismi Özkan Uğur'dan gelen son haberler sevenlerini kahretti. İlk kez 2013 yılında lenfoma yani lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur bu kez entübe edildi. Bitkilsel hayatta olduğu iddia edilen Özkan Uğur öldü paylaşımları ise sevenlerini kahretti. Sosyal medyada Özkan Uğur öldü iddialarının asılsız olduğunu söyleyen ailesi dua istedi. Entübe edilen Özkan Uğur'un hastalığı hakkında merak edilenler... 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

Entübe edildi

Özkan Uğur entübe edildi. Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı duyuruldu.

"4-5 gün içinde güzel haber alacağız"

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, “Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız” dedi

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